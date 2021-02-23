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Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ведь от военной безопасности, как показали события последних месяцев, зависит наше  спокойное и мирное будущее. И сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. 23 Февраля - эта дата была и остается одной из самых ярких  в нашей истории. Старт этому празднику  был дан в 1918 году как день рождения Красной Армии в ознаменование победы над германскими завоевателями.

День защитников Отечества 

Именно армия явилась  решающим фактором  для защиты и по существу  сохранения белорусского народа  в жесточайших условиях ХХ века. Сегодня  Вооруженные силы нашей страны - это свыше 60 тысяч человек. Беларусь - член Организации Договора  о коллективной безопасности и активный участник  различных международных учений, что позволяет держать армию  в форме.

Накануне в Минске  состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества. В этом году праздник наполнен  особым смыслом, отметил министр обороны  Виктор Хренин. Слова признательности звучали в адрес тех, кто по зову сердца  выбрал свой путь. Среди гостей была элита национальной армии, а также  ветераны, которые своим ратным подвигом обеспечили нам мирное небо.

Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси: "У нас есть что защищать, есть что сохранять, будет что приумножать. Именно эти ценности, которые не измеряются никакими деньгами,  сегодня заставляют тысячи молодых людей пополнять армейские ряды. Именно эти ценности заставляют сегодня в это время выполнять задачи на полигонах, нести боевое дежурство, охранять воздушные рубеджи, поднимать самолеты в небо. Я уверен, что мы можем все гордиться ратным трудом наших военнослужащих, ведь они сохраняют мир на нашей земле". 

Телеверсию праздничного концерта смотрите сегодня в вечернем эфире на телеканале "Беларусь 1" после выпуска 19-часовых новостей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Ведь от военной безопасности, как показали события последних месяцев, зависит наше  спокойное и мирное будущее. И сегодня Беларусь отмечает День защитников...
 
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