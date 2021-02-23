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Допуск авто к движению будут фиксировать камеры

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые методы контроля  за выполнением старых правил. ГАИ Минска проводит акцию "Техососмотр". Сотрудники автоинспекции проверяют наличие необходимых документов у водителей легковых и грузовых транспортных средств. При этом напоминают о том, что с 1 марта наличие техосмотра будут фиксировать камеры, а после  в случае отсутствия допуска к движению водителю будут приходить "письма счастья".

Автоматическая фиксация нарушений ПДД

Кроме того, в ряд изменений в раздел ответственности ПДД войдет также автоматическая фиксация проезда на красный сигнал светофора, увеличат размер штрафа за пьяную езду.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые методы контроля  за выполнением старых правил. ГАИ Минска проводит акцию "Техососмотр". Сотрудники автоинспекции проверяют наличие необходимых документов у...
 
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