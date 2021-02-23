|
Мы - едины!
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом Году народного единства 23 февраля слова благодарности мы адресуем не только защитникам Отечества, но и тем, кто мирным трудом укрепляет нашу страну и приумножает ее богатства и достижения (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом Году народного единства 23 февраля слова благодарности мы адресуем не только защитникам Отечества, но и тем, кто мирным трудом укрепляет нашу страну и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)