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Плечом к плечу с защитниками Отечества

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун 23 Февраля  студенты витебских вузов и ссузов  решили один день  плечом к плечу  провести с настоящими защитниками Отечества. Восемь юношей надели форму и поступили в распоряжение командиров войсковой части 5524  внутренних войск МВД. 

Количество мест в команде новобранцев  строго ограничено, поэтому отбор  был серьезным: в 9:00 в расположение бригады  прибыли лишь те, кто мечтает  о службе в Вооруженных силах. "Один день в армии"  в репортаже Ольги Масловской. 

Войсковая часть 5524. Место дислокации – Витебск. В областном центре соединение с 1993 года. И впервые новобранцев здесь встречают не во время призыва. Командиры поддержали патриотическую инициативу Союза молодежи и на день приняли в свои ряды будущих солдат. 

Восемь витебских студентов сегодня пропустят занятия. По уважительной причине. Этот день они проведут в армии. 

Не экскурсия и не квест, а настоящая служба – как есть! Построение, строевая подготовка. Занятия на плацу не отменил даже мороз. Но и ребята с закалкой: все они участники молодежных отрядов охраны правопорядка. И как один  мечтают Родину защищать.  

Плечом к плечу с защитниками Отечества


Никита Обиратко -  дружинник отряда "Сапсан" Витебской академии ветеринарной медицины. Следит за правопорядком не только в  родном вузе. Функции секьюрити дружинникам доверяют и во время масштабных событий на концертных площадках города. Поэтому урок рукопашного боя и самозащиты от инструкторов войсковой части 5524  в тему.

Татьяна Рык, секретарь Витебского областного комитета БРСМ: "В Витебской области 78 молодежных отрядов охраны правопорядка, больше тысячи ребят, которые стараются быть небезучастными к судьбе страны".

Сила характера, твердость духа, понятие чести и гражданского долга. Армия – школа патриотов. Даже праздник для военных  не повод для отдыха: в День защитников Отечества военнослужащим бригады предстоит испытание. 

Павел Жуков, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 внутренних войск МВД Беларуси: "По традиции 23 февраля у нас проходит военно-тактическая игра. Всякий раз легенда разная. Не буду открывать всех тайн. Сегодня военнослужащие будут действовать по ликвидации незаконных бандформирований".

Чем еще раз докажут: внутренние войска – это профессионализм и готовность решать боевые задачи. 
 
Теги: Витебск
 
 
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В канун 23 Февраля  студенты витебских вузов и ссузов  решили один день  плечом к плечу  провести с настоящими защитниками Отечества. Восемь юношей надели форму и...
 
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