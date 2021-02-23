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Плечом к плечу с защитниками Отечества
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ канун 23 Февраля студенты витебских вузов и ссузов решили один день плечом к плечу провести с настоящими защитниками Отечества. Восемь юношей надели форму и поступили в распоряжение командиров войсковой части 5524 внутренних войск МВД.
Количество мест в команде новобранцев строго ограничено, поэтому отбор был серьезным: в 9:00 в расположение бригады прибыли лишь те, кто мечтает о службе в Вооруженных силах. "Один день в армии" в репортаже Ольги Масловской.
Войсковая часть 5524. Место дислокации – Витебск. В областном центре соединение с 1993 года. И впервые новобранцев здесь встречают не во время призыва. Командиры поддержали патриотическую инициативу Союза молодежи и на день приняли в свои ряды будущих солдат.
Восемь витебских студентов сегодня пропустят занятия. По уважительной причине. Этот день они проведут в армии.
Не экскурсия и не квест, а настоящая служба – как есть! Построение, строевая подготовка. Занятия на плацу не отменил даже мороз. Но и ребята с закалкой: все они участники молодежных отрядов охраны правопорядка. И как один мечтают Родину защищать.
Никита Обиратко - дружинник отряда "Сапсан" Витебской академии ветеринарной медицины. Следит за правопорядком не только в родном вузе. Функции секьюрити дружинникам доверяют и во время масштабных событий на концертных площадках города. Поэтому урок рукопашного боя и самозащиты от инструкторов войсковой части 5524 в тему.
Татьяна Рык, секретарь Витебского областного комитета БРСМ: "В Витебской области 78 молодежных отрядов охраны правопорядка, больше тысячи ребят, которые стараются быть небезучастными к судьбе страны".
Сила характера, твердость духа, понятие чести и гражданского долга. Армия – школа патриотов. Даже праздник для военных не повод для отдыха: в День защитников Отечества военнослужащим бригады предстоит испытание.
Павел Жуков, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 внутренних войск МВД Беларуси: "По традиции 23 февраля у нас проходит военно-тактическая игра. Всякий раз легенда разная. Не буду открывать всех тайн. Сегодня военнослужащие будут действовать по ликвидации незаконных бандформирований".
Чем еще раз докажут: внутренние войска – это профессионализм и готовность решать боевые задачи.
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В канун 23 Февраля студенты витебских вузов и ссузов решили один день плечом к плечу провести с настоящими защитниками Отечества. Восемь юношей надели форму и...
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