Суд над врачом и журналисткой: сестра Бондаренко говорит, что Катерина Борисевич согласовывала с ней информацию

Источник материала: Tut.by

23 февраля — третий день в судебном процессе по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Родные парня дали разрешение на публикацию этих сведений. Тем не менее, журналистка TUT.BY и врач БСМП стали обвиняемыми по уголовной статье. Уже четвертый месяц они находятся в СИЗО. Суд принял решение рассматривать их дело в закрытом режиме.



Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным. Минск, 20 февраля 2021 года. Фото: читатели TUT.BY

Судебное заседание во вторник назначено на 10.15. Дело рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко.

Катерину Борисевич и Артема Соркина завели в зал в 10.04.

Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко. Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Обвиняют Катерину и Артема по части 3 статьи 178 — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

Третий день заседания начался с допроса свидетелей.

— Свидетель Ли, — позвала помощница председателя суда Московского района.

Врач с такой фамилией осматривал Романа Бондаренко, когда тот поступил в приемный покой.

На суд в качестве свидетеля также вызвали сестру Романа Бондаренко Ольгу. Она подчеркивает, что все время, пока Роман находился в больнице, родственники публично рассказывали о его состоянии. После, когда появилась информация о том, что якобы он был пьян, семья Романа дала согласие на публикацию данных лабораторных исследований. В них, напомним, указывалось, что в крови Романа не было обнаружено этанола. Ольга говорит, что она лично согласовывала с Катериной Борисевич эту информацию.

Что происходило в первый день процесса?

Поддержать Катерину Борисевич и Артема Сорокина 19 февраля собрались более 100 человек — их коллеги, друзья и незнакомые люди. Попасть в зал смогли немногие. Коллегам Катерины из независимых СМИ отказали в аккредитации на процесс.

В начале процесса гособвинитель Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Защита была категорически не согласна: есть заявление матери Романа Бондаренко, которая настаивала на открытости заседания.

Катерина и Артем поддержали позицию адвокатов. «Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — сказала Катерина Борисевич.



Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Фото: Belta via Reuters

Тем не менее спустя 10 минут в совещательной комнате судья Светлана Бондаренко решила закрыть процесс: «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся».

В первый день в качестве свидетелей успели допросить Елену Бондаренко, маму погибшего Романа, а также двух врачей БСМП, один из них — реаниматолог. Адвокаты предполагают, что дело могут рассмотреть до конца этой недели.

Что известно о втором дне суда?

22 февраля в суде продолжили опрашивать свидетелей — врачей больницы скорой медицинской помощи, в том числе лечащего врача Романа Бондаренко. С них взяли подписку о неразглашении.

На протяжении всего дня около дверей зала судебного заседания дежурили представители силовых структур: милиционеры в форме и сотрудники в штатском.

Посетителей, которые заявляли, что идут на суд над Сорокиным и Борисевич, отказывались пропускать в здание, ссылаясь на то, что процесс закрытый.

Что произошло?

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья , в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.



Врач Артем Сорокина. Фото: Belta via Reuters

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.