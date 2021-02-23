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Суд над врачом и журналисткой: сестра Бондаренко говорит, что Катерина Борисевич согласовывала с ней информацию
23.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 февраля — третий день в судебном процессе по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Родные парня дали разрешение на публикацию этих сведений. Тем не менее, журналистка TUT.BY и врач БСМП стали обвиняемыми по уголовной статье. Уже четвертый месяц они находятся в СИЗО. Суд принял решение рассматривать их дело в закрытом режиме.
Судебное заседание во вторник назначено на 10.15. Дело рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко.
Катерину Борисевич и Артема Соркина завели в зал в 10.04.
Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко. Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.
Обвиняют Катерину и Артема по части 3 статьи 178 — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».
Третий день заседания начался с допроса свидетелей.
— Свидетель Ли, — позвала помощница председателя суда Московского района.
Врач с такой фамилией осматривал Романа Бондаренко, когда тот поступил в приемный покой.
На суд в качестве свидетеля также вызвали сестру Романа Бондаренко Ольгу. Она подчеркивает, что все время, пока Роман находился в больнице, родственники публично рассказывали о его состоянии. После, когда появилась информация о том, что якобы он был пьян, семья Романа дала согласие на публикацию данных лабораторных исследований. В них, напомним, указывалось, что в крови Романа не было обнаружено этанола. Ольга говорит, что она лично согласовывала с Катериной Борисевич эту информацию.
Что происходило в первый день процесса?
Поддержать Катерину Борисевич и Артема Сорокина 19 февраля собрались более 100 человек — их коллеги, друзья и незнакомые люди. Попасть в зал смогли немногие. Коллегам Катерины из независимых СМИ отказали в аккредитации на процесс.
В начале процесса гособвинитель Людмила Иваненко
Катерина и Артем поддержали позицию адвокатов. «Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — сказала Катерина Борисевич.
Тем не менее спустя 10 минут в совещательной комнате судья Светлана Бондаренко решила закрыть процесс: «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся».
В первый день в качестве свидетелей успели допросить Елену Бондаренко, маму погибшего Романа, а также двух врачей БСМП, один из них — реаниматолог. Адвокаты предполагают, что дело могут рассмотреть до конца этой недели.
Что известно о втором дне суда?
22 февраля в суде
На протяжении всего дня около дверей зала судебного заседания дежурили представители силовых структур: милиционеры в форме и сотрудники в штатском.
Посетителей, которые заявляли, что идут на суд над Сорокиным и Борисевич, отказывались пропускать в здание, ссылаясь на то, что процесс закрытый.
Что произошло?
Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла
Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги
В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.
Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.
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Суд над врачом и журналисткой: сестра Бондаренко говорит, что Катерина Борисевич согласовывала с ней информацию
23 февраля - третий день в судебном процессе по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в...
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