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«Они реально рисковали жизнью!» В Рогачевском районе неизвестные украли БЧБ-флаг с крыши дома

23.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе неизвестные несколько раз фотографировали, а затем украли БЧБ-флаг с крыши дома местной жительницы, сообщают Naviny.by.


Фото предоставлены Алиной Нагорной

Алина Нагорная, представительница инициативы «Умовы для мовы», с мая 2019 года живет с семьей в деревне Пересека Рогачевского района. Семья с первого дня своей деревенской жизни вывесила на крыше дома бело-красно-белые флаги.

Последние три месяца флаги вызывали неподдельный интерес у милиции и сельсовета. Периодически к дому Нагорных приезжали неизвестные и фотографировали флаги со всех ракурсов.

Первым, по словам Алины, сфотографировать флаги приехал председатель сельсовета. После БЧБ сфотографировал милиционер. Потом приехали четверо на микроавтобусе, — они тоже фотографировали флаг. Затем — незнакомая женщина, которая бросила записку в почтовый ящик с просьбой познакомиться. Потом в деревню приезжали два человека на черном внедорожнике — они расспрашивали соседей о семье.

А в ночь на 22 февраля полотнища украли.

«Два человека было точно. Шли с двух сторон участка. Судя по следам, это были мужчины с 41−43 размером ноги. Представляю, как они разрабатывали план по захвату флагов: они реально рисковали жизнью! В темноте лезли на скользкую крышу строений. И смешно, и грустно», — говорит Алина Нагорная.


Сейчас супруги намерены отремонтировать погнутые флагштоки и сделать забор повыше. Они уверены: ничего противозаконного они не делают.

«На строениях флаги не запрещено размещать, а бело-красно-белый флаг — не запрещенный», — говорит Алина.

 
Теги: знакомства
 
 
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Периодически к дому Нагорных приезжали неизвестные и фотографировали флаги со всех ракурсов.
 
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