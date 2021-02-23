|
«Они реально рисковали жизнью!» В Рогачевском районе неизвестные украли БЧБ-флаг с крыши дома
23.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе неизвестные несколько раз фотографировали, а затем украли БЧБ-флаг с крыши дома местной жительницы,
Алина Нагорная, представительница инициативы «Умовы для мовы», с мая 2019 года живет с семьей в деревне Пересека Рогачевского района. Семья с первого дня своей деревенской жизни вывесила на крыше дома бело-красно-белые флаги.
Последние три месяца флаги вызывали неподдельный интерес у милиции и сельсовета. Периодически к дому Нагорных приезжали неизвестные и фотографировали флаги со всех ракурсов.
Первым, по словам Алины, сфотографировать флаги приехал председатель сельсовета. После БЧБ сфотографировал милиционер. Потом приехали четверо на микроавтобусе, — они тоже фотографировали флаг. Затем — незнакомая женщина, которая бросила записку в почтовый ящик с просьбой познакомиться. Потом в деревню приезжали два человека на черном внедорожнике — они расспрашивали соседей о семье.
А в ночь на 22 февраля полотнища украли.
«Два человека было точно. Шли с двух сторон участка. Судя по следам, это были мужчины с 41−43 размером ноги. Представляю, как они разрабатывали план по захвату флагов: они реально рисковали жизнью! В темноте лезли на скользкую крышу строений. И смешно, и грустно», — говорит Алина Нагорная.
Сейчас супруги намерены отремонтировать погнутые флагштоки и сделать забор повыше. Они уверены: ничего противозаконного они не делают.
«На строениях флаги не запрещено размещать, а бело-красно-белый флаг — не запрещенный», — говорит Алина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Периодически к дому Нагорных приезжали неизвестные и фотографировали флаги со всех ракурсов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)