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Энергетики рассказали, в каких домах Минска сегодня временно отключат отопление
23.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Энергетики рассказали, у кого сегодня не будет тепла. Отключения связаны с ремонтом тепловой сети,
Минские тепловые сети «Минскэнерго» сегодня отключат участок квартальной теплосети для ликвидации повреждения. В связи с этим не будет тепла у потребителей по таким адресам.
с 9.00 до 14.00
с 9.00 до 17.00
Коммунальники приносят извинения за временные неудобства.
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Энергетики рассказали, у кого сегодня не будет тепла. Отключения связаны с ремонтом тепловой сети, сообщает «Минскэнерго».
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