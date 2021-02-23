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Энергетики рассказали, в каких домах Минска сегодня временно отключат отопление

23.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Энергетики рассказали, у кого сегодня не будет тепла. Отключения связаны с ремонтом тепловой сети, сообщает «Минскэнерго».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минские тепловые сети «Минскэнерго» сегодня отключат участок квартальной теплосети для ликвидации повреждения. В связи с этим не будет тепла у потребителей по таким адресам.

с 9.00 до 14.00

  • улица Искалиева, 14а;
  • Корицкого, 4;
  • Плеханова, 16, 18, 18 корпус 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25;
  • Тухачевского 11, 13,15;

с 9.00 до 17.00

  • проспект Партизанский, 105, 107;
  • улица Украинская, 15, 15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а;
  • Центральная 17, 19;
  • Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 26.

Коммунальники приносят извинения за временные неудобства.

 
 
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Энергетики рассказали, у кого сегодня не будет тепла. Отключения связаны с ремонтом тепловой сети, сообщает «Минскэнерго».
 
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