Тихановская дала большое интервью Гордону и пообщалась с его женой

Большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону дала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Интервью будет опубликовано 23 февраля в 18:00 на YouTube-канале Гордона.

Тихановская встретилась и пообщалась с супругой Гордона журналисткой Алесей Бацман. Светлана рассказала, что считает своей главной ошибкой. Эта беседа опубликована на сайте Дмитрия Гордона.

«Знаете, наверное, я допустила ошибку, когда не удосужилась узнать, выяснить, научиться, как общаться с силовиками, как противодействовать их прессингу, и просто заранее не озаботилась, что такая ситуация может быть», – сказала Тихановская.

При этом отъезд из Беларуси она ошибкой не считает. «Зная их методы работы, думаю, все могло сложиться по-другому», - отметила она.

По словам Тихановской, самыми счастливыми днями она считает рождение детей. А самыми ужасными для нее днями были первые после выборов.

«Это три дня после выборов, когда белорусы подвергались жесточайшим пыткам и насилию со стороны силовиков в тюрьмах Беларуси», – уточнила Тихановская, отметив, что испытывала тогда ужас и непонимание.

Тихановская сказала, что у нее нет ненависти к Александру Лукашенко, но есть огромное разочарование в том, что человек, который говорит «любимую не отдадим», «насилует эту любимую, избивает и уничтожает».

По ее словам, муж Сергей был удивлен, когда она пошла по выборы. Он никогда не думал, что жена может так поступить. Она всегда была «за мужем», он был главным в семье. Таких смелых поступков Светлана «никогда не совершала».

Тихановский при встрече сказал, что любит ее и гордится ей.

Беседа с Гордоном была записала в Литве, где уже более полугода находится Тихановская.