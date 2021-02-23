Могилевчанину в мастерской поцарапали дорогие швейцарские часы - и стали отнекиваться. Он пошел к экспертам

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин купил дорогие швейцарские часы, однако через полтора месяца заметил, что те показывают время неточно. Расстроенный, он обратился в магазин с просьбой обменять товар на качественный или вернуть деньги. Там часы забрали в фирменный сервисный центр — и составили акт о том, что они не имеют внешних видимых повреждений. Что было дальше, рассказывает Могилев. Онлайн со ссылкой на ГКСЭ.





Когда часы мужчине вернули — не обнаружив, кстати, неисправности, — он нашел на них около десятка царапин. При этом ему сообщили, что часовой механизм не вскрывался. Владелец же часов заподозрил, что механизм все же вскрывали — причем непрофессионально.

Мужчина снова обратился в магазин — но его сотрудники начали настаивать на том, что царапины образовались от ношения.

Тогда он обратился к экспертам, которые пришли к выводу, что большая часть механических повреждений на внешней стороне крышки корпуса не связана с ношением на руке.

Теперь владелец часов планирует идти в суд.