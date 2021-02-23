ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчанину в мастерской поцарапали дорогие швейцарские часы - и стали отнекиваться. Он пошел к экспертам

23.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин купил дорогие швейцарские часы, однако через полтора месяца заметил, что те показывают время неточно. Расстроенный, он обратился в магазин с просьбой обменять товар на качественный или вернуть деньги. Там часы забрали в фирменный сервисный центр — и составили акт о том, что они не имеют внешних видимых повреждений. Что было дальше, рассказывает Могилев. Онлайн со ссылкой на ГКСЭ.


Когда часы мужчине вернули — не обнаружив, кстати, неисправности, — он нашел на них около десятка царапин. При этом ему сообщили, что часовой механизм не вскрывался. Владелец же часов заподозрил, что механизм все же вскрывали — причем непрофессионально.

Мужчина снова обратился в магазин — но его сотрудники начали настаивать на том, что царапины образовались от ношения.

Тогда он обратился к экспертам, которые пришли к выводу, что большая часть механических повреждений на внешней стороне крышки корпуса не связана с ношением на руке.

Теперь владелец часов планирует идти в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Пикетировал с помощью БЧБ-картины «Барсук». В Минске судили бармена за изображение в заведении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by