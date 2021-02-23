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Пикетировал с помощью БЧБ-картины «Барсук». В Минске судили бармена за изображение в заведении
23.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместителя директора минского бара «Барсук» арестовали на 15 суток — суд решил, что он «пикетировал с помощью БЧБ-картины «Барсук». Об этом
Заместителя директора минского бара «Барсук» Николая Пекаря задержали на рабочем месте. На него составили протокол по статье 23.34 КоАП за то, что он «пикетировал с помощью БЧБ-картины «Барсук», наклейки «Пзіхо3%» и чехла на телефоне с «Погоней». Что характерно, картина — подарок посетителя бара.
В суде Октябрьского района рассмотрели дело, мужчина свою вину не признал и сказал, что он картину не вывешивал.
В протоколе свидетелем был указан безработный «Дятлов», но адвокат заметил, что он же сотрудник милиции, который задерживал бармена, а также это лицо, которое вело административный процесс и составляло рапорт. Все это должны делать разные люди.
Несмотря на то что у Николая Пекаря на содержании двухмесячный ребенок, судья Ольга Неборская осудила его на 15 суток.
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Заместителя директора минского бара «Барсук» арестовали на 15 суток — суд решил, что он «пикетировал с помощью БЧБ-картины «Барсук». Об этом сообщает лишенный...
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