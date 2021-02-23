Что происходит в Беларуси 23 февраля

Источник материала: Tut.by

23 февраля принято называть мужским днем. Этот факт постараются обыграть как поклонники Александра Лукашенко, так и сторонники перемен. Вместе с тем на сегодня намечен ряд судебных процессов, в том числе в отношении журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина. За этим и другими событиями мы будет следить онлайн.