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Что происходит в Беларуси 23 февраля

23.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 февраля принято называть мужским днем. Этот факт постараются обыграть как поклонники Александра Лукашенко, так и сторонники перемен. Вместе с тем на сегодня намечен ряд судебных процессов, в том числе в отношении журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина. За этим и другими событиями мы будет следить онлайн.

 
 
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23 февраля принято называть мужским днем. Этот факт постараются обыграть как поклонники Александра Лукашенко, так и сторонники перемен.
 
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