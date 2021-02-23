Мэр Бреста показал архивные кадры своей службы в армии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. День защитников Отечества – символ мужественности, благородства, защиты и чести, заявил глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Мэр Бреста поздравил всех тех, "кому есть кого и что защищать" и рассказал как прошел особенный этап его жизни – служба в армии.

"Служба в армии многому учит. Меня, например, терпению. Ведь в армии не сменишь место работы и не уволишь подчиненного. Надо уметь работать со всеми людьми, какими бы сложными они не являлись".

В своем официальном Telegram-канале Рогачук поделился своими курсантскими и армейскими фотографиями.

О том, как мэр Бреста фотографировался в гражданской одежде с автоматом Калашникова на коленях, читайте в материале Sputnik .

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