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Мэр Бреста показал архивные кадры своей службы в армии
23.02.2021 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. День защитников Отечества – символ мужественности, благородства, защиты и чести, заявил глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Мэр Бреста поздравил всех тех, "кому есть кого и что защищать" и рассказал как прошел особенный этап его жизни – служба в армии.
"Служба в армии многому учит. Меня, например, терпению. Ведь в армии не сменишь место работы и не уволишь подчиненного. Надо уметь работать со всеми людьми, какими бы сложными они не являлись".
В своем официальном Telegram-канале Рогачук поделился своими курсантскими и армейскими фотографиями.
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В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси Александр Рогачук рассказал о том, чему его научила служба в армии.
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