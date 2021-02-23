За укус омоновца девушку, задержанную в троллейбусе, просят на два года отправить в колонию

Источник материала: Tut.by

Близится к завершению уголовный процесс по делу Натальи Раентовой, которую вместе с братом жестко задержали в троллейбусе после женского марша в августе 2020 года. За участие в акции ей дали административный арест. Но на свободу Наталья уже не вышла, ей предъявили обвинения в применении насилия к бойцу ОМОНа. По версии следствия, девушка укусила его за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но «испытал физическую боль». Свои моральные страдания он оценил в 2 тысячи рублей. Гособвинитель просит приговорить Раентову к двум годам лишения свободы.



Фото: Белсат

Согласно материалам дела, вечером 29 августа Наталья и Александр Раентовы приняли участие в субботнем женском марше. Когда собравшихся начал отсекать ОМОН, Наталья и ее брат забежали в троллейбус. Рукой показали другим участникам, чтобы они тоже забегали. Этим они и привлекли внимание силовиков, которые ехали рядом на микроавтобусе без номеров. Брат и сестра проехали остановку, после чего в салон забежали «люди в черном», которые начали их вытаскивать.

По административному делу об участии в акции Раентова рассказывала вот что:

— Я испугалась так, что об******, но мне уже было все равно. Хваталась за поручень, у меня было состояние шока. Потом сказали, что я оказала неповиновение (протокол по ст. 23.4 был направлен начальнику Московского РУВД на доработку, но в суд обратно так и не поступил. — Прим. TUT.BY). Если бы ко мне подошли сотрудники в форме, все объяснили — это одно, люди в черных масках — другое, это очень страшно. Я не знаю, найдется ли человек, которому в такой ситуации будет не страшно. Потом они сказали, что я должна была догадаться, что это милиция, говорили «что вы ходите, должны сидеть дома». Я думала, что у нас есть право мирно ходить и гулять по улицам. Но, как выяснилось, сейчас этого права у нас нет.

В обвинении отмечено, что Раентова при задержании «хватала руками потерпевшего за туловище, конечности и одежду, совершила укус левого бедра, чем причинила последнему телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и физическую боль».

Потерпевшим по делу проходит Андрей Хомич, с 2012 года он работает в должности командира отделения 4-й оперативной роты 12 взвода ОМОНа. Хомич и подал рапорт о том, что брат и сестра Раентовы совершили административные правонарушения 29 августа.

В суде омоновец пояснил, что в тот день в составе мобильной группы из пяти сотрудников осуществлял охрану общественного порядка — «работали по несанкционированному митингу». Передвигались на серебристом микроавтобусе без номеров, при этом Хомич указал, что «мы ведем службу открыто». Из пяти сотрудников в форме было только двое, остальные — в гражданском (в том числе сам Хомич), и все в балаклавах. На вопрос судьи, кто определяет форму одежды, потерпевший пояснил, что это решает командир ОМОНа, а не сами бойцы. Задачи от «старших руководителей», где и как работать на массовом мероприятии, им поступают устно, заявил Андрей Хомич. В постовой ведомости никакой конкретики по районам и улицам нет, указано только, что работа в Минске.

Потерпевший настаивает, что при входе в троллейбус сотрудники представились. По его словам, один из бойцов, сказал: «Извините, граждане! Милиция!» На уточняющие вопросы, кто именно и когда представлялся, Хомич точно ответить не может. Но уверен, что Раентовы понимали, что перед ними сотрудники милиции, что они и убежали в троллейбус, чтобы их не задержали. Причину задержания, признался сотрудник, они озвучили уже когда занесли брата и сестру в служебный автобус, в троллейбусе у омоновцев «не было времени озвучить, за что задерживают». По словам потерпевшего, Наталья и Александр громко кричали, обхватывали ногами и руками поручни, обстановка была нервная. При этом вопросов от других пассажиров, по словам Хомича, в сторону правоохранителей не поступало.

У очевидцев того задержания другие воспоминания. Вот что заявляла в суде по административному делу (за участие в акции) пассажирка троллейбуса, которую опросили как свидетеля:

— Часть из них были в черной одежде с надписью ОМОН, часть в гражданском. Они не представились, ничего не объяснили, начали с применением силы задерживать Александра и Наталью. Это было страшно. Представьте себе: какие-то неизвестные забегают в троллейбус и начинают таскать людей. Разве вы не были бы в состоянии стресса?

Брат обвиняемой Александр Раентов в суде заявил, что воспринимал действия людей в черном как «бандитские».

— Потому что милиция ходит в форме, ездит на служебном транспорте, обозначенном, сотрудники представляются, то есть нормально работают, — пояснил он. — А здесь были люди в черном, в масках, никаких опознавательных знаков, машина без номеров, это нарушение закона. Уже в микроавтобусе я увидел, что там были люди в форме ОМОНа. Но в троллейбусе я не видел людей в форме. Они зашли задерживать меня. Сестра стояла напротив. Она стала между нами, чтобы защитить меня, она испугалась за мою жизнь, поэтому мы и кричали. Сестра оказалась случайным человеком в этой ситуации. Я не видел, что она кусала кого-то. Уже когда нас занесли в микроавтобус, человек в синей кепке, который сидел рядом с водителем и смотрел фото на моем телефоне, сказал, что она его укусила.

В показаниях, которые Наталья дала на стадии предварительного следствия, она признает, что укус был от страха. В суде подчеркивала, что не понимала, что люди в черном и гражданской одежде — сотрудники милиции.

Хомич заявил, что сам укус он не видел, но почувствовал боль. Уже в РУВД заметил след от укуса, вечером обратился в госпиталь МВД, где ему обработали рану. Одежда повреждена не была, больничный милиционеру не открывали, он сразу же вернулся на службу. В суде Андрей Хомич заявил иск о компенсации морального вреда — 2 тысячи рублей.

В судебном процессе объявлялся перерыв на время проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что Наталья в момент задержания не была в состоянии аффекта, осознавала свои действия и могла ими руководить.

По предъявленному обвинению, Наталье грозит арест, или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы до шести лет (ст. 364 УК). Гособвинитель запросил ей два года лишения свободы в колонии общего режима. Шестой месяц Раентова находится в СИЗО. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, окончила Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, по специальности «инженер-системотехник», последние годы официально не работала. Потерпевший заявил, что поддерживает мнение гособвинителя, что Наталью нужно отправить в колонию.

Адвокат настаивает, что задержание было молниеносным, обвиняемая не осознавала, что перед ней сотрудники милиции, укусила мужчину неумышленно, таким образом отреагировала на стрессовую ситуацию.

Сама Наталья в суде выглядит подавленной. На вопрос судьи Татьяны Оковитой, есть ли у нее дополнительные ходатайства, девушка ответила:

— Я не вижу никакого смысла. Все уже знают, сколько я получу.

Напомним, брат Натальи Раентовой также задержан по обвинению в уголовном деле — за участие в акции протеста.