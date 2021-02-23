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Инвестиции в проект "Северный берег" могут составить несколько миллиардов евро

23.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько миллиардов евро могут составить инвестиции в проект "Северный берег". Над его реализацией работают правительство и столичная мэрия, а инвестирует Emaar Properties - компания, основанная в ОАЭ, построившая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл". И вот аналог этого торгового центра появится в Минске в ближайшие 15 месяцев (столько планируют реализовывать проект). Также в столице появится Национальный выставочный комплекс, университет искусственного интеллекта, спортивные объекты, объекты здравоохранения, образования, центры культуры и искусств и современное комфортное жилье. Создатели проекта характеризуют его как "умный город", обещая самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности этого района и особый уровень проникновения IT в его инфраструктуру. 
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько миллиардов евро могут составить инвестиции в проект "Северный берег". Над его реализацией работают правительство и столичная мэрия, а инвестирует Emaar...
 
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