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Школьники из Дзержинска строят лучшие умные машины
23.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнженер - это с детства. В дзержинской средней школе № 4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов страны. Уже пять лет подряд команда школьного лего-клуба не знает поражений на областных и республиканских соревнованиях. Так и в этом году: школьники вернулись из Минска с дипломами первой и второй степени за свои разработки.
Школьники со всего района могут посещать ресурсный центр по энергосбережению на базе четвертой средней школы. А еще в летнее время учреждение самостоятельно обеспечивает себя горячей водой за счет установленных солнечных коллекторов.
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Инженер - это с детства. В дзержинской средней школе № 4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов страны. Уже пять лет подряд ...
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