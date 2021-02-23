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Школьники из Дзержинска строят лучшие умные машины

23.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инженер - это с детства. В дзержинской средней школе № 4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов страны. Уже пять лет подряд  команда школьного лего-клуба не знает поражений на областных и республиканских соревнованиях. Так и в этом году: школьники вернулись из Минска с дипломами первой и второй степени  за свои разработки. 

Школьники со всего района  могут посещать  ресурсный центр по энергосбережению  на базе четвертой средней школы. А еще в летнее время  учреждение самостоятельно обеспечивает себя  горячей водой  за счет установленных солнечных коллекторов.

Школьники из Дзержинска строят лучшие умные машины


 
Теги: Минск
 
 
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Инженер - это с детства. В дзержинской средней школе № 4 организовали настоящий инкубатор для одних из лучших юных конструкторов страны. Уже пять лет подряд ...
 
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