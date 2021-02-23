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17-летнему парню, разбившему две машины ради внимания девушки, дали месяц ареста
23.02.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ленинского района Минска вынес приговор 17-летнему парню за злостное хулиганство, сообщает пресс-служба суда.
В постановлении суда указано, что юноша находился в состоянии опьянения и «беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», нанес не менее 10 ударов по одной машине, причинив на ущерб на 440 рублей, и как минимум один удар по другой машине — ущерб составил 248 рублей.
Его признали виновным в злостном хулиганства (ч. 2 ст. 339 УК Беларуси) и приговорили к месяцу ареста. Он также должен возместить потерпевшим 688 рублей ущерба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, в декабре прошлого года компания молодых людей выпивала на квартире. После 17-летний парень отправился провожать домой понравившуюся ему девушку. Девушка игнорировала знаки внимания, и молодой человек стал громить чужие машины — разбил два лобовых стекла и повредил зеркало заднего вида. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
В августе 2020 года он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
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В августе 2020 года он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
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