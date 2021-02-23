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В Березовском районе непьющего депутата осудили за самогонку. Говорит, хранил для натираний
23.02.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оппозиционный депутат одного из сельсоветов Березовского района Валерий Билибуха получил 116 рублей штрафа за самогон, пишет портал
Самодельный алкоголь в доме Валерия Билибухи обнаружили еще 18 ноября прошлого года сотрудники милиции во время обыска по делу о разрисованном доме одного из местных силовиков.
Тогда у депутата сельсовета Билибухи изъяли ноутбук, сняли с крыши бело-красно-белый флаг и нашли пару литров самогона. Оппозиционного депутата возили в Барановичи на полиграф, который в итоге показал, что он не имеет никакого отношения к уголовному делу о разрисованном доме.
Тем не менее ноутбук ему до сих пор не вернули. А найденный самогон и вовсе стал поводом для административного дела. 22 февраля в Березе судья Дмитрий Ковалевич присудил Валерию Билибухе штраф за приобретение самогона — 4 базовые величины (116 рублей).
Как выяснилось в суде, первач был не слабый — 51,7% спирта. Валерий Билибуха пояснил, что сам он алкоголь около 20 лет не употребляет по состоянию здоровья. Самогон он приобрел для натираний и антисептика.
В суде Валерий Билибуха даже предоставил справки о состоянии здоровья: после многих лет работы вальщиком леса у него есть проблемы со спиной.
Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты. 18 января нынешнего года у Валерия Билибухи случилась беда —
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В суде депутат сказал, что трезвый образ жизни он ведет около 20 лет по состоянию здоровья.
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