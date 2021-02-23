С льготами или без: почему сокращают чернобыльскую зону

Источник материала: Sputnik Беларусь

Остались ли льготы "чернобыльцев" у тех, кто еще несколько недель назад проживал на считавшейся загрязненной радионуклидами территории, или же они их лишились, узнал Sputnik.

Немного статистики о Чернобыльской зоне

Согласно новому перечню, подготовленному Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси и Белгидрометом, к зонам радиоактивного загрязнения относятся 2022 населенных пункта и 49 объектов. По сравнению со списком 2016-го, количество городов и деревень, находящихся в зоне, значительно сократилось. Больше всего "чистых" районов стало в Гомельской области – 83. В Могилевской – 38, Минской – 22, Гродненской – 18, Брестской – 10.

Sputnik / Робертс Вицупс Чернобыльский район. Необъяснимо, но близость Зоны ощущается еще на расстоянии.

Количество людей, живущих в уже "чистых" населенных пунктах, составило почти 106 тысяч человек, из них более 22 тысяч – дети (данные на 1 января 2020-го – Sputnik).

Поскольку плотность радиации и доза облучения проживающих в белорусском секторе чернобыльской зоны снизилась, 88 населенных пунктов перешли в менее жесткие зоны загрязнения. Таким образом, 81 деревня, находившаяся в зоне с правом на отселение, теперь будет в зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Из зоны последующего отселения в зону с правом на отселение перейдут 7 населенных пунктов.

"Тенденция такова, что количество городов и деревень, относящихся к загрязненной территории, с каждым годом уменьшается, поскольку идет распад радионуклидов", - поясняет начальник управления реабилитации пострадавших территорий департамента Юлия Байкова.

По ее словам, большая работа проводится для реабилитации земель и со стороны специалистов, чтобы эти территории выходили из разряда загрязненных, и жить там было безопасно.

Что это значит для людей

Количество людей, которые живут в зонах радиоактивного загрязнения, на которых распространяются льготы (нормы Закона № 9-З "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" от 6 января 2009 года), за пять лет уменьшилось на 9,6%. Кто-то из них переехал в другое место и теперь уже не будет получать льготы.

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Право на льготы остается у следующих категорий граждан:

проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения;

проживающих на территории радиоактивного загрязнения с правом на отселение;

проживающих в зоне с периодическим радиационным контролем;

эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавших с территории загрязнения из зоны отчуждения, зоны первоочередного и последующего отселения.

© Sputnik / Виктор Толочко В зоне отчуждения

Какие льготы остаются в Чернобыльской зоне

Проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, а также тем, кто имеют право на отселение, полагаются следующие льготы:

1. выплата в размере 150% пособия по уходу за ребенком до трех лет;

2. отпуск по беременности и родам от 146 до 160 дней (обычный – от 126 до 140 дней – Sputnik);

3. преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов в ПТУ, ссузы или вузы, а также внеконкурсный прием на факультеты довузовской подготовки;

4. расторжение трудового договора при переселении без соблюдения предусмотренных законодательством сроков предупреждения нанимателя;

5. первоочередное трудоустройство на новом месте жительства с учетом профессии и квалификации.

© Sputnik / Виктор Толочко Именно этот катер в деревне Довляды - объект притяжения всех игроков в "S.T.A.L.K.E.R".

Дети до 18 лет, проживающие в этих Чернобыльских зонах, имеют право на:

1. бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление сроком до 1 месяца;

2. бесплатный проезд на электричках и пригородных автобусах, а также в поездах, которые следует от места жительства несовершеннолетнего до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно;

3. бесплатное питание в начальных, базовых школах и средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных и вспомогательных школах.

© Sputnik Алексей Матюш Дикие кабаны в зоне отчуждения ЧАЭС

Те, кто живет в зоне с периодическим радиационным контролем, имеют почти такие же льготы, кроме 150-процентной выплаты пособия по уходу за ребенком, а также первоочередное устройство на работу при переселении.

Те же, кто эвакуировался и самостоятельно выехал из зоны отчуждения после 1 января 1990 года, имеет право на:

1. выплату пособия по больничному в размере 100 процентов среднедневного заработка;

2. использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время;

Люди, покинувшие зону до 1 января 1990 года и до сих пор состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилья, могут получить его из государственного жилфонда.

© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие когда-то жилыми места заброшены и медленного умирают

По словам начальника отдела социальной защиты и правовой работы Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Ольги Сахно, льготы применительны в зависимости от того, на какой территории проживает гражданин.

"После опубликования нового перечня загрязненных территорий мы отправили инициативное письмо в регионы, чтобы местные власти разъяснили людям, в каких случаях они смогут получить льготы. Поскольку некоторые из проживающих в так называемой чернобыльской зоне перешли в другую категорию льготируемых", - объясняет Ольга Сахно.

Следующий раз белорусский сектор чернобыльской зоны пересмотрят к февралю 2026 года. Однако в зависимости от изменения радиационной обстановки он может корректироваться и до истечения данного срока.

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