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Журналисту Сергею Гордиевичу, которого обвиняют в оскорблении президента, продлили срок домашнего ареста
23.02.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корреспонденту портала
Под домашним арестом журналист
В постановлении сообщается, что по этому уголовному делу «необходимо провести ряд судебных исследований, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз».
Такую меру пресечения следствие объясняет тем, что на свободе журналист «может скрыться от органа уголовного преследования, совершить иные общественно опасные действия».
Сергей Гордиевич не дает показаний и не признает свою вину в предъявленном обвинении.
Правозащитники признали его политическим заключенным.
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Журналисту Сергею Гордиевичу, которого обвиняют в оскорблении президента, продлили срок домашнего ареста
Такую меру пресечения следствие объясняет тем, что на свободе журналист «может скрыться от органа уголовного преследования».
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