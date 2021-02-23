Журналисту Сергею Гордиевичу, которого обвиняют в оскорблении президента, продлили срок домашнего ареста

Источник материала: Tut.by

Корреспонденту портала «Першы Рэгіён» Сергею Гордиевичу, которого обвиняют в оскорблении президента, продлили срок содержания под домашним арестом до 25 марта, сообщает БАЖ .



Сергей Гордиевич. Фото: «Першы Рэгіён»

Под домашним арестом журналист находится с 25 декабря . 25 февраля срок истекал, но его продлили еще на месяц.

В постановлении сообщается, что по этому уголовному делу «необходимо провести ряд судебных исследований, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз».

Такую меру пресечения следствие объясняет тем, что на свободе журналист «может скрыться от органа уголовного преследования, совершить иные общественно опасные действия».

Сергей Гордиевич не дает показаний и не признает свою вину в предъявленном обвинении.

Правозащитники признали его политическим заключенным.