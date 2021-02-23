За компьютером сидит чаще, чем занимается спортом. Портрет среднестатистического белоруса

Источник материала: Tut.by

По данным переписи 2019 года, численность мужчин в Беларуси составила 4,35 миллиона человек. Это 46,2 процента от всех жителей страны. К 23 Февраля Белстат составил портрет среднестатистического белоруса, мы выбрали самые интересные цифры.



Забег к 23 февраля 2020 года, Минск. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний возраст мужчин в стране — 38 лет. В городах эта цифра чуть ниже, в сельской местности — выше. В ПТУ парни поступают чаще, чем девушки. А вот в вузы наоборот: из тысячи мужчин университетский диплом есть у 224. У женщин, для сравнения, на тысячу человек 270 дипломированных специалистов.

Самыми «мужскими» профессиями в стране считаются «строительство», «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «промышленность», «информация и связь».

Что же касается личной жизни, то 62% из опрошенных в 2019 году мужчин в возрасте от 15 и старше состояли в браке или незарегистрированных отношениях. При этом средний возраст, когда белорусские парни впервые вступают в брак — 28,3 года. Вторая попытка приходится примерно на 41,5 года.

По данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств, которое провели в 2020 году, сидеть за компьютером или у телевизора белорусские мужчины предпочитают чаще, чем заниматься спортом. Так, занятие физкультурой стоит в расписании у 11 процентов респондентов, а проведение времени за компьютером — у 38 процентов. 44 процента во время отдыха предпочитают общаться с друзьями.

И про жизненные ориентиры. По данным Белстата, для основной части мужского населения на первом месте стоит здоровье, на втором — «иметь понимание в семье», на третьем — «иметь материальный достаток». Любовь в этом перечне занимает пятую позицию, уступая принципу «жить без конфликтов».