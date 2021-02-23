В Витебске вынесли приговор девушке, ударившей машину милиции. Судья переквалифицировал дело в более «легкое»

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 23 февраля вынес приговор Юлии Кашеверовой — 22-летней бывшей медсестре десантной бригады, которую обвиняли в том, что на уличном марше протеста в октябре 2020 года она повредила милицейский бус и сорвала кепку и маску с омоновца. Девушка получила 1,5 года лишения свободы.



Скриншот видео, которое опубликовало МВД

Процесс по уголовному делу вел судья Сергей Будревич. Он решил, что Юлия Кашеверова виновна по части 1 статьи 339 УК (Злостное хулиганство), а не по части 2 этой статьи, как ее первоначально обвиняли. Приговор — 1,5 года лишения свободы.

Напомним, на заседании 19 февраля прокурор Владимир Лобацкий требовал для Юлии 6 лет колонии общего режима.

По данным следствия, 4 октября прошлого года девушка шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками несанкционированного мероприятия, которые выступали против итогов президентских выборов.

Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задержали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «Ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину и царапины, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, заявил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба. Эту сумму семья девушки уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.

Юлия Кашеверова частично признала себя виновной. Девушка рассказала, что хотела оказать медпомощь парню, которого задерживал ОМОН — он убегал от силовиков и упал на землю. Однако ей не удалось этого сделать, тогда Юлия, по ее словам, не сдержалась и нанесла три удара по задней двери милицейского микроавтобуса. Но заверила, что по правым боковым дверям не била и не срывала маску и кепку с сотрудника милиции.