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Индейцы попросили не использовать слово "чероки" в названии машин

23.02.2021 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев - Sputnik. Американские индейцы попросили автогигант Jeep больше не использовать слово "чероки" в названии машин.

Вождь индейцев Чак Хоскин-младший в эфире CNN сделал соответствующее заявление и отметил, что компания извлекает большие прибыли из индейской культуры.

"Такое применение не делает чести индейцам", - считает Чак Хоскин-младший.

Он добавил, что название чероки принадлежит народ, а корпорация попросту наживается на коренных американцах.

© REUTERS / Kevin Lamarque
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Также вождь призвал другие компании и спортивные команды также прекратить использование "наименований, изображений и талисманов" индейцев.

В компании Jeep прокомментировали заявления вождя индейцев. Представители автогиганта отметили, что наоборот почитают образ коренных американцев, прославляют их "благородство и доблесть". В компании предложили провести встречу с вождем Чаком Хоскином-младшим, чтобы обсудить возникшую проблему.

Машины Jeep Cherokee производили в США с 1974 по 2001 год, а в 2013 году такое название стали применять к модели Grand Cherokee, которую делают до сих пор.

Чероки — индейский народ в Северной Америке. Из года в год его численность сокращается. На сегодня зарегистрированные члены племени составляют около 250 тысяч человек, это одна из крупнейших индейских групп в США.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению вождя одного из видов коренного населения Америки, использование образа чероки не делает чести самим индейцам, а лишь приносит огромные прибыли...
 
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