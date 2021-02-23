В Могилеве третьеклассница спасла пожилого мужчину, который мог замерзнуть в сугробе

Источник материала: Tut.by

В Могилеве третьеклассница Даша Ивашкова помогла прохожему, который едва не замерз в снежном сугробе. Взрослые горожане проходили мимо, сообщает ТРК «Могилев».

В тот день, вспоминает девочка, намело много снега и было морозно. Около пяти вечера она в окно увидела, как пожилой человек, проходивший по двору, упал в сугроб. Он пытался подняться, но не мог. Девочка попросила маму и бабушку вызвать милицию. Всей семьей они побежали спасать мужчину.

— Он почти сравнялся с этим сугробом, в который упал, — вспоминает мама Даши.

По ее словам, милиция и медики приехали быстро, мужчине оказали помощь. Домой его забрал сын.

По данным гостелеканала, этой зимой в январе и феврале на Могилевщине насмерть замерзли почти 3 десятка человек.