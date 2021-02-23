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В Могилеве третьеклассница спасла пожилого мужчину, который мог замерзнуть в сугробе
23.02.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве третьеклассница Даша Ивашкова помогла прохожему, который едва не замерз в снежном сугробе. Взрослые горожане проходили мимо,
В тот день, вспоминает девочка, намело много снега и было морозно. Около пяти вечера она в окно увидела, как пожилой человек, проходивший по двору, упал в сугроб. Он пытался подняться, но не мог. Девочка попросила маму и бабушку вызвать милицию. Всей семьей они побежали спасать мужчину.
— Он почти сравнялся с этим сугробом, в который упал, — вспоминает мама Даши.
По ее словам, милиция и медики приехали быстро, мужчине оказали помощь. Домой его забрал сын.
По данным гостелеканала, этой зимой в январе и феврале на Могилевщине насмерть замерзли почти 3 десятка человек.
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Этой зимой в январе и феврале на Могилевщине насмерть замерзли почти 3 десятка человек.
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