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В Беларуси активно возьмутся за патриотическое воспитание

23.02.2021 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев - Sputnik. В стране ведется разработка отдельной национальной программы, посвященной "взращиванию" патриотизма в обществе, сообщила начальник управления по делам молодежи Минобразования Татьяна Симановская.

Симановская рассказала о новых "перспективных документах", которые будут способствовать участию молодежи в политической и социальной жизни Беларуси. Среди них – национальная стратегия развития молодежной политики и "программа непрерывного воспитания детей и молодежи".

"В настоящее время создается межведомственная группа, которая будет работать над программой патриотического воспитания до 2025 года", - цитирует Симановскую БелТА.

Что в программе?

Воспитывать патриотизм у белорусской молодежи будут современными методами, заверила она. Делать это планируют с помощью родителей, которые должны, по словам Симановской, прививать детям любовь к Родине.

Ранее президент Беларуси во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным остро высказался на тему патриотизма в стране. По словам Александра Лукашенко, в государстве есть большой пробел в соответствующем воспитании.

"Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы", - заявил глава государства и призвал "ликвидировать" пробел в патриотическом воспитании.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что недоволен отсутствием в стране патриотизма, "особенно у мужиков" и поручил министру обороны Виктору Хренину...
 
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