«Смотрите, это же наша Лена!» Почему девушке из Жодино посвятили мурал в Столбцах

Источник материала: Tut.by

Девушке из Жодино посвятили мурал в Столбцах, сообщает ExPress.by. Читатели прислали в редакцию фотографию мурала: «Это же наша жодинская Лена „Рапунцель“?» — интересовались они.





— Да, это я, — подтвердила журналистам Елена. — Как-то друг попросил у меня фотографии, но зачем, не сказал. Потом, когда я увидела фото потрясающего мурала во всю стену со своим изображением в другом городе, была потрясена.

Как рассказал художник Евгений из Жодино, с Еленой он познакомился в компании друзей и быстро нашел общий язык:

— Она очень светлый и идейный человек, с чистым сердцем. Когда-то она стремилась стать судьей и бороться за справедливость. Общаться с нею было легко: она творческий человек, художница, мы даже планировали совместные проекты.



Лена — художник по макияжу, гриму и бодиарту.

В начале осени Евгений узнал, что Лену и других жодинских девчонок забрали в ИВС. В то время он работал над заказом: разрабатывал эскизы муралов для новостроек в Столбцах.

— И мне захотелось Лену воплотить в таком огромном масштабе. Тогда я и попросил фотографии — и срисовал ее. Предложил заказчику свои эскизы, они были одобрены. Когда я уже уехал выполнять свой заказ в Столбцы, узнал, что на Лену и ее семью оказывают давление и ей пришлось уехать из Беларуси. А я хотел, когда рисунок будет готов, когда уберется весь строительный антураж, привезти Лену к этому дому и сделать интересные фотографии. Пока этой части проекта воплотиться не удалось, но я верю — все еще будет!