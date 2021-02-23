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«Смотрите, это же наша Лена!» Почему девушке из Жодино посвятили мурал в Столбцах
23.02.2021 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девушке из Жодино посвятили мурал в Столбцах,
— Да, это я, — подтвердила журналистам Елена. — Как-то друг попросил у меня фотографии, но зачем, не сказал. Потом, когда я увидела фото потрясающего мурала во всю стену со своим изображением в другом городе, была потрясена.
Как рассказал художник Евгений из Жодино, с Еленой он познакомился в компании друзей и быстро нашел общий язык:
— Она очень светлый и идейный человек, с чистым сердцем. Когда-то она стремилась стать судьей и бороться за справедливость. Общаться с нею было легко: она творческий человек, художница, мы даже планировали совместные проекты.
В начале осени Евгений узнал, что Лену и других жодинских девчонок забрали в ИВС. В то время он работал над заказом: разрабатывал эскизы муралов для новостроек в Столбцах.
— И мне захотелось Лену воплотить в таком огромном масштабе. Тогда я и попросил фотографии — и срисовал ее. Предложил заказчику свои эскизы, они были одобрены. Когда я уже уехал выполнять свой заказ в Столбцы, узнал, что на Лену и ее семью оказывают давление и ей пришлось уехать из Беларуси. А я хотел, когда рисунок будет готов, когда уберется весь строительный антураж, привезти Лену к этому дому и сделать интересные фотографии. Пока этой части проекта воплотиться не удалось, но я верю — все еще будет!
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Когда я уже уехал выполнять свой заказ в Столбцы, узнал, что на Лену и ее семью оказывают давление и ей пришлось уехать из Беларуси".
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