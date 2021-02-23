ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дань памяти защитникам Родины отдали на Аллее воинской славы в Марьиной Горке

23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За мир и безопасность родной страны. Беларусь сегодня отмечает  День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничные митинги  за мир и безопасность родной страны  проходят в разных городах. Дань памяти защитникам Родины отдали и на Аллее воинской славы в Марьиной Горке. К мемориалу  возложили живые цветы, память павших почтили минутой молчания. На одной из плит памятника увековечены имена Героев Советского Союза - уроженцев Пуховичского района. 

Историко-культурный комплекс  "Аллея воинской славы" в Марьиной Горке  появился два года назад  как дань памяти  защитникам нашей Родины. Накануне  он пополнился  новым экспонатом - самолетом МиГ-29. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За мир и безопасность родной страны. Беларусь сегодня отмечает  День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничные митинги  за мир и безопасность родной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Алена Ланская - гость проекта "Скажинемолчи"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by