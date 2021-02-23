Дань памяти защитникам Родины отдали на Аллее воинской славы в Марьиной Горке

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За мир и безопасность родной страны. Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничные митинги за мир и безопасность родной страны проходят в разных городах. Дань памяти защитникам Родины отдали и на Аллее воинской славы в Марьиной Горке. К мемориалу возложили живые цветы, память павших почтили минутой молчания. На одной из плит памятника увековечены имена Героев Советского Союза - уроженцев Пуховичского района.



Историко-культурный комплекс "Аллея воинской славы" в Марьиной Горке появился два года назад как дань памяти защитникам нашей Родины. Накануне он пополнился новым экспонатом - самолетом МиГ-29.