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Дань памяти защитникам Родины отдали на Аллее воинской славы в Марьиной Горке
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За мир и безопасность родной страны. Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничные митинги за мир и безопасность родной страны проходят в разных городах. Дань памяти защитникам Родины отдали и на Аллее воинской славы в Марьиной Горке. К мемориалу возложили живые цветы, память павших почтили минутой молчания. На одной из плит памятника увековечены имена Героев Советского Союза - уроженцев Пуховичского района.
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За мир и безопасность родной страны. Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздничные митинги за мир и безопасность родной...
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