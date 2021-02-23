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Алена Ланская - гость проекта "Скажинемолчи"
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Свобода слова покинула чат: почему инстаграм "выбрасывает" за неугодное мнение и из-за сомнительных жалоб удаляет аккаунты? Буллинг в сети обсуждали в студии проекта "Скажинемолчи". Стоит ли противостоять цифровой цензуре и кто стоит за "интернет-шалостями" - свои мнением и историей из личного архива в эфире "Беларусь 1" поделилась Алена Ланская. Кроме работы на большой сцене, заслуженная артистка Беларуси известна и своей гражданской позицией.
Алена Ланская - заслуженная артистка Беларуси: "У меня не было никаких призывов, были просто фотографии с автопробега, в котором я добровольно принимаю участие под нашим белорусским флагом. Последующие 4 аккаунта там не было ни одной провокации. Там было 2-3 фотографии, выложенные первоначально, и аккаунт убивали за 7 часов, это все намного проще. И я считаю, этому не надо придавать такого значения. Потому что, судя по нашим коллегам российским, у них взламывают аккаунты каждый месяц. Как мне объяснили: "Алена, радуйтесь! Потому что на вас потратили огромное количество денег! Такая атака заказная".
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Свобода слова покинула чат: почему инстаграм "выбрасывает" за неугодное мнение и из-за сомнительных жалоб удаляет аккаунты? Буллинг в сети обсуждали в студии...
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