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Алена Ланская - гость проекта "Скажинемолчи"

23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свобода слова покинула чат: почему инстаграм "выбрасывает" за неугодное мнение и из-за сомнительных жалоб удаляет аккаунты? Буллинг в сети обсуждали в студии проекта "Скажинемолчи". Стоит ли противостоять цифровой цензуре и кто стоит за "интернет-шалостями" - свои мнением и историей из личного архива в эфире "Беларусь 1" поделилась Алена Ланская. Кроме работы на большой сцене, заслуженная артистка Беларуси известна и своей гражданской позицией.

Алена Ланская - заслуженная артистка Беларуси: "У меня не было никаких призывов, были просто фотографии с автопробега, в котором я добровольно принимаю участие под нашим белорусским флагом. Последующие 4 аккаунта там не было ни одной провокации. Там было 2-3 фотографии, выложенные первоначально, и аккаунт убивали за 7 часов, это все намного проще. И я считаю, этому не надо придавать такого значения. Потому что, судя по нашим коллегам российским, у них взламывают аккаунты каждый месяц. Как мне объяснили: "Алена, радуйтесь! Потому что на вас потратили огромное количество денег! Такая атака заказная".


Для тех, кто пропустил выпуск, напомним, у проекта "Скажинемолчи" есть свой телеграм-канал. Там можно оставлять комментарии и предлагать темы для обсуждения в эфире.

 
 
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Свобода слова покинула чат: почему инстаграм "выбрасывает" за неугодное мнение и из-за сомнительных жалоб удаляет аккаунты? Буллинг в сети обсуждали в студии...
 
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