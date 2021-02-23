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Модный показ в формате спортивного соревнования

23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первое спортивное соревнование среди юных моделей со всех уголков Беларуси прошло в Минске! Борьба за первое место развернулась среди 150 участников в возрасте от 4 до 18 лет из Борисова, Слуцка, Барановичей, Жодино, Смолевичей, Солигорска и Минска. Посетители школ и театров моды продемонстрировали мастерство подиумного шага во время дефиле. Их оценивало компетентное жюри сразу в нескольких номинациях.

Победители получили возможность поучаствовать в фотосессии для глянцевого журнала. Всем юным моделям вручили сертификаты артистов концертного тура в Грузию.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое спортивное соревнование среди юных моделей со всех уголков Беларуси прошло в Минске! Борьба за первое место развернулась среди 150 участников в возрасте от 4...
 
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