Модный показ в формате спортивного соревнования

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Первое спортивное соревнование среди юных моделей со всех уголков Беларуси прошло в Минске! Борьба за первое место развернулась среди 150 участников в возрасте от 4 до 18 лет из Борисова, Слуцка, Барановичей, Жодино, Смолевичей, Солигорска и Минска. Посетители школ и театров моды продемонстрировали мастерство подиумного шага во время дефиле. Их оценивало компетентное жюри сразу в нескольких номинациях.

Победители получили возможность поучаствовать в фотосессии для глянцевого журнала. Всем юным моделям вручили сертификаты артистов концертного тура в Грузию.