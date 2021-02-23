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23 февраля столичный зоопарк подготовил специальную акцию
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Cтоличный зоопарк на праздник решил сделать особенный подарок. Военнослужащих приглашают на бесплатную экскурсию по животному миру. Достаточно взять с собой военный билет или удостоверение военнослужащего. Ждут в зоопарке не только представителей сильной половины человечества, но и всех, кто имеет отношение к военной службе и защите Родины.
В столичном зоопарке интересно не только детям, но и взрослым. Здесь можно увидеть более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси.
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Cтоличный зоопарк на праздник решил сделать особенный подарок. Военнослужащих приглашают на бесплатную экскурсию по животному миру. Достаточно взять с собой...
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