Музей истории Великой Отечественной войны ко Дню защитников Отечества

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По поводу сегодняшнего праздника в Музее истории Великой Отечественной войны - большая поздравительная программа, во время которой литературная встреча с представителями Союза писателей Беларуси, показ культовой ленты "Офицеры", специальные экскурсии и презентация выставки под названием "Армия, рожденная Октябрем". Экспозиция из сотни предметов рассказывает об истоках армии-победителя в Великой Отечественной войне, о начале военной карьеры выдающихся советских полководцев и секреты успехов великих битв.

Анна Галинская, заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Ведь героями, полководцами не становились внезапно, этому предшествовала долгая упорная работа, когда они приобретали опыт. Мы говорим в эту эпоху и о наших героях партизанского движения: Корже, Рабцевиче, Орловском и многих других. Они становились участниками событий в той же Испании, и у них появлялся опыт боев, они составляли опыт в годы ВОВ".

Фото, документы, плакаты, грамоты и листовки. Большая часть экспозиции - предметы из архивов, копии которых выставляются впервые. Выставка стала подарком от музея ветеранам войны и боевых действий, школьникам, студентам, кадетам, курсантам и военнослужащим.