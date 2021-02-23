Госавтоинспекция поздравляет автолюбителей

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Праздничные патрули сегодня - на улицах столицы. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют автолюбителей с 23 Февраля. Праздничные открытки, полезные подарки, среди которых фликеры и памятки по безопасному управлению авто, вручали представительницы прекрасного пола. Милиционерам помогали и юные инспекторы дорожного движения.

Праздничная проверка документов сегодня проходит по всему Минску. Кроме поздравлений, инспекторы также проводят профилактические беседы и дают полезные рекомендации.