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Изъято оружие и подпольная печатная продукция

23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным листовок в почтовые ящики горожан.

Задержанный рассказал, что распространял продукцию, выражающую его "особое" мнение. По факту нарушения законодательства о СМИ проводится проверка. Оперативники сообщили, что на территории Минской области участились случаи распространения незарегистрированных печатных изданий, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности.
 
 
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Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным...
 
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