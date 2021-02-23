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Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным листовок в почтовые ящики горожан.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изъято оружие и подпольная печатная продукция Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным...

Задержанный рассказал, что распространял продукцию, выражающую его "особое" мнение. По факту нарушения законодательства о СМИ проводится проверка. Оперативники сообщили, что на территории Минской области участились случаи распространения незарегистрированных печатных изданий, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности.