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Изъято оружие и подпольная печатная продукция
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным листовок в почтовые ящики горожан.Задержанный рассказал, что распространял продукцию, выражающую его "особое" мнение. По факту нарушения законодательства о СМИ проводится проверка. Оперативники сообщили, что на территории Минской области участились случаи распространения незарегистрированных печатных изданий, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности.
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Милиция Березинского района изъяла гладкоствольное ружье и патроны у местного жителя. Поводом его проверки послужили жалобы на распространение неизвестным...
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