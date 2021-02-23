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Белорусский союз женщин поздравляет защитников Отечества
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Защитников Отечества сегодня поздравляет Белорусский союз женщин: областные отделения со сладкими сувенирами отправились в военные части. В Гомеле первой точкой маршрута стал областной военный комиссариат. Цветы от союза передали прекрасной половине коллектива. К слову, женщин здесь 45. Сладкие сувениры и поздравления коллектив принял во главе с делегатом Всебелорусского народного собрания, военным комиссаром Гомельской области Андреем Кривоносовым.
Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин: "В военном комиссариате служит много женщин. И вообще в последнее время наши женщины наравне с мужчинами защищают нашу родину. Мы очень рады, что имеем возможность поздравить наших коллег-женщин, которые наравне с мужчинами стоят в строю".
Музыкальные поздравления коллективу передали учащиеся колледжа им. Соколовского. К слову, акцию подхватил и депутатский корпус. Вручение сладких сувениров продолжится и завтра.
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Защитников Отечества сегодня поздравляет Белорусский союз женщин: областные отделения со сладкими сувенирами отправились в военные части. В Гомеле первой точкой...
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