Белорусский союз женщин поздравляет защитников Отечества

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Защитников Отечества сегодня поздравляет Белорусский союз женщин: областные отделения со сладкими сувенирами отправились в военные части. В Гомеле первой точкой маршрута стал областной военный комиссариат. Цветы от союза передали прекрасной половине коллектива. К слову, женщин здесь 45. Сладкие сувениры и поздравления коллектив принял во главе с делегатом Всебелорусского народного собрания, военным комиссаром Гомельской области Андреем Кривоносовым.



Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области: "Шестое Всебелорусское собрание войдет в историю. В историю сохранения государственности Республики Беларусь. Нам посчастливилось получить свое собственное государство. Да, развалилась наша большая родина - Советский Союз - на ее обломках Республика Беларусь возрождается. Потому этот праздник - он всех людей - патриотов своей родины, которые на своем рабочем месте или на служебном выполняют задачу по сохранению государственности".

Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин: "В военном комиссариате служит много женщин. И вообще в последнее время наши женщины наравне с мужчинами защищают нашу родину. Мы очень рады, что имеем возможность поздравить наших коллег-женщин, которые наравне с мужчинами стоят в строю".

Музыкальные поздравления коллективу передали учащиеся колледжа им. Соколовского. К слову, акцию подхватил и депутатский корпус. Вручение сладких сувениров продолжится и завтра.