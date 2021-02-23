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Первое видео и звуки с Марса
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНАСА опубликовало кадры посадки на Марс своего ровера "Персивиранс". На видео запечатлены все этапы спуска аппарата и его приземление в кратере Езеро. Запись велась с четырех камер. Кроме того, марсоход запечатлел и передал на Землю первые звуки с поверхности Красной планеты. Как и можно было предположить, на Марсе достаточно тихо.
Пока что ровер будет оставаться на месте, инженеры удаленно должны проверить работу всех его инструментов. И только через несколько недель робот совершит свое первое путешествие по планете.
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НАСА опубликовало кадры посадки на Марс своего ровера "Персивиранс". На видео запечатлены все этапы спуска аппарата и его приземление в кратере Езеро. Запись...
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