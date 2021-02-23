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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первое видео и звуки с Марса НАСА опубликовало кадры посадки на Марс своего ровера "Персивиранс". На видео запечатлены все этапы спуска аппарата и его приземление в кратере Езеро. Запись...

НАСА опубликовало кадры посадки на Марс своего ровера "Персивиранс". На видео запечатлены все этапы спуска аппарата и его приземление в кратере Езеро. Запись велась с четырех камер. Кроме того, марсоход запечатлел и передал на Землю первые звуки с поверхности Красной планеты. Как и можно было предположить, на Марсе достаточно тихо.Пока что ровер будет оставаться на месте, инженеры удаленно должны проверить работу всех его инструментов. И только через несколько недель робот совершит свое первое путешествие по планете.