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Громко на полигонах - тихо у границ
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГерои сегодняшнего праздника на посту и в этот день. 23 Февраля они встречают на борту военного самолета, у монитора приборов по радиоэлектронной борьбе или даже внутри танка (видео).
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Герои сегодняшнего праздника на посту и в этот день. 23 Февраля они встречают на борту военного самолета, у монитора приборов по радиоэлектронной борьбе или...
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