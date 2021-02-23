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Акция "Мамин пирог" в День защитников Отечества
23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак же без поздравлений от нашей прекрасной половины.
Не с пустыми руками этим утром в войсковую часть 5448 приехали представительницы Минской городской организации общественного объединения «Союз женщин». Они напекли 20 пирогов и пирожков на любой вкус.
Отметим, история войсковой части 5448 начинается в середине 60-х годов, когда был сформирован 28-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции. Сегодня это 1-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск. Ее основная задача - охрана общественного порядка в Минске.
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Как же без поздравлений от нашей прекрасной половины. Не с пустыми руками этим утром в войсковую часть 5448 приехали представительницы Минской городской...
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