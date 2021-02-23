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Акция "Мамин пирог" в День защитников Отечества

23.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как же без поздравлений  от нашей прекрасной половины.

Не с пустыми руками  этим утром  в войсковую часть 5448  приехали представительницы  Минской городской организации общественного объединения  «Союз женщин». Они напекли  20 пирогов и пирожков  на любой вкус. 

Отметим, история войсковой части 5448 начинается в середине 60-х годов, когда был сформирован  28-й отдельный  специальный моторизованный батальон милиции. Сегодня  это 1-я отдельная специальная милицейская бригада  внутренних войск. Ее основная задача - охрана общественного порядка в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Как же без поздравлений  от нашей прекрасной половины. Не с пустыми руками  этим утром  в войсковую часть 5448  приехали представительницы  Минской городской...
 
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