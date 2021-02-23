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Задержали еще одного парня, который в августе на площади Ленина в Гомеле менял госфлаг на БЧБ
23.02.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержан еще один участник «замены флагов» на площади Ленина,
Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина
Милиция установила личность одного из участников этой истории — Георгия Василенко. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами (ст. 370 УК) но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК). Суд приговорил парня к двум годам «химии».
А на днях в Гомеле задержали еще одного участника тех событий: им оказался 22-летний житель областного центра. В отношении молодого человека тоже возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
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Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли...
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