Задержали еще одного парня, который в августе на площади Ленина в Гомеле менял госфлаг на БЧБ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан еще один участник «замены флагов» на площади Ленина, сообщили в МВД.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый.

Милиция установила личность одного из участников этой истории — Георгия Василенко. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами (ст. 370 УК) но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК). Суд приговорил парня к двум годам «химии».

А на днях в Гомеле задержали еще одного участника тех событий: им оказался 22-летний житель областного центра. В отношении молодого человека тоже возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.