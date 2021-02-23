После протестов завреанимацией в Гродно не продлили контракт, он переехал в Польшу и начал с начала в 46 лет

Источник материала: Tut.by

Гродненский врач Валерий Лыщик, который работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации № 3 Гродненской университетской клиники, после того, как с ним не продлили контракт, уехал работать в Польшу. Доктор рассказал Hrodna.life, как ему живется в другой стране и сложно ли было начинать все с самого начала в 46 лет.



Фото: grodnonews.by

Валерий Лыщик рассказывает, что с августа 2020 года участвовал в акциях протеста в Гродно, тогда же вышел из профсоюза, а еще выступал во время одного из митингов на площади Ленина. После этого, по его словам, его коллеги стали говорить, что он может лишиться должности заведующего, которую занимал 12 лет. Но он продолжал работать.

Минувшей осенью на одной из акций протеста в Гродно врача задержали. В тот день Валерий пришел в центр города почтить память погибшего Романа Бондаренко. Его доставили в Ленинский РОВД, но спустя два часа в милиции узнали, что задержали ценного специалиста-медика, — и отпустили.

В декабре 2020 года с Лыщиком не продлили контракт. Мужчина написал заявление, что хочет и дальше работать в университетской клинике, но уже просто врачом. А коллеги собрали более 200 подписей, чтобы специалиста восстановили в должности заведующего. Но это не дало результата.



Валерий на акции врачей, которая проходила в августе в Гродно. Фото: Hrodna.life

В итоге Валерий Лыщик решил уехать работать в Польшу. Сейчас он трудится в одной из больниц города Щитно.

— Я быстро договорился о новой работе. Тем более что с 1 декабря упростили трудоустройство для белорусских медиков в Польше, — рассказывает врач.

Валерию предложили зарплату, по его словам, в несколько раз выше, чем в Беларуси. Специалист выехал из Гродно 19 декабря, за день до закрытия наземных границ. В Щитно администрация больницы поселила врача в отеле, там он живет и сейчас. Его документы рассматривают в Министерстве здравоохранения Польши, а Валерий тем временем работает с пациентами с COVID-19.

Валерий рассказывает, что в польских больницах больше возможностей для борьбы с COVID-19, чем в Беларуси.

— Например, в моей клинике 70 коек — и столько же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Гродно ИВЛ есть только в реанимации: шесть реанимационных коек — и шесть аппаратов. Средства индивидуальной защиты в польских больницах практически все одноразовые: ничего не используется повторно, кроме щитков и резиновых сапог.

Также Валерий рассказывает, что в польских клиниках не надо вести бумажную историю болезни, все в электронном виде. В Гродно в университетской клинике все надо было дублировать.

— Работы много, и никакого прессинга от администрации. Бросается в глаза уважительное отношение друг к другу, коллегиальность.

Валерий заметил, что за последние полгода много белорусских медиков уехали в Польшу.

— Статистики, сколько белорусских медиков уехало за границу, я не видел в открытых источниках. Но судя по разговорам с коллегами, эта цифра за последний год увеличилась в несколько раз.

Зарплаты медиков в Беларуси и Польше существенно отличаются, говорит Валерий. Если в Гродно он получал на своей должности около тысячи долларов, то в Польше, работая анестезиологом, может получать значительно больше.

В среднем анестезиолог-реаниматолог в Польше получает 100 злотых в час (27 долларов). Работая 160 часов в месяц он заработает 16 тыс. злотых (4,3 тыс. долларов), а при более высоких ставках — даже 20 тыс. злотых. Такие цифры дает портал Onet.pl . Правда, от этих сумм надо отнять подоходный налог, который в Польше выше — 19%, а в Беларуси — 13%. Также нужно отнять платежи на социальное страхование, которые могут достигать в месяц почти 1,5 тыс. злотых (400 долларов). Однако средняя зарплата врача без привязки к конкретной специальности в Польше значительно ниже и составляет 6 тысяч злотых (1,6 тыс. долларов) без учета налогов. Зарплата зависит от формы трудоустройства: в штате со стабильным окладом либо по контракту с почасовой оплатой. Также зарплаты значительно отличаются у представителей разных специальностей. Кроме того, в малых городах, где есть нехватка кадров, заплатят больше.

Валерий говорит, что в Беларуси сегодня нет реальной статистики по COVID-19, чтобы сравнивать с Польшей. По его наблюдениям, заболеваемость в соседней стране меньше, так как там введены специальные меры — обязательное ношение масок.

— Беларусь пошла по другой схеме: чем быстрее все переболеют, тем будет лучше. Естественный отбор включился, я считаю. В Польше, может, были бы не против пойти таким путем, но они понимают, что если заболеет столько, сколько в Беларуси, то медики просто не справятся с потоком пациентов. У поляков нет понятия, что надо что-то спрятать. Если пациент умер от COVID-19, так и пишут. Им незачем цифры скрывать.



Будущий министр здравоохранения Дмитрий Пиневич вручает Валерию Лыщику нагрудный знак «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь». Июль 2020 года. Фото: Hrodna.life

Валерий два месяца живет в Польше, но каждый день он читает новости с родины, переживает и молится, будучи верующим человеком.

— Мне жалко Артема Сорокина — это тоже анестезиолог, мой коллега из Минска, которого сейчас судят вместе с журналисткой Катериной Борисевич. Будь я на его месте, наверное, поступил бы так же. Я бы рассказал людям правду.