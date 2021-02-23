На «Гродно Азоте» будут менять дымовую трубу. Если у горожан есть возражения - самое время о них заявить

Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» планируют заменить старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра на новую. Сейчас по этому объекту в городе проходят общественные обсуждения. Они продлятся до 22 марта. Желающие могут ознакомиться с документацией по проекту и внести свои предложения и замечания, сообщает Гродненский горисполком.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра «Гродно Азота», в которую направляются очищенные дымовые газы от печей огневого обезвреживания отходов производства капролактама, планируют заменить на новую.

Для этого на территории завода надо частично демонтировать насосную, перенести сети дождевой канализации, а также провести земляные работы по устройству котлованов под фундаменты под дымовую трубу и под опоры газоходов, демонтировать котел-утилизатор, проложить новые газоходы, благоустроить территорию.

Начать работы планируют в июне этого года, закончить — в декабре следующего.

Планируется, что нормативы допустимых выбросов завода сохранятся на прежнем уровне. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки и на границе установленной санитарно-защитной зоны не изменятся и не превысят установленных нормативов качества воздуха.

Свои предложения и замечания можно направлять в Гродненский горисполком до 22 марта этого года, а также в «Гродно Азот».

С документацией ОВОС можно ознакомиться на сайте Гродненского горисполкома.

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