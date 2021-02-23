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На «Гродно Азоте» будут менять дымовую трубу. Если у горожан есть возражения - самое время о них заявить
23.02.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Гродно Азоте» планируют заменить старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра на новую. Сейчас по этому объекту в городе проходят общественные обсуждения. Они продлятся до 22 марта. Желающие могут ознакомиться с документацией по проекту и внести свои предложения и замечания, сообщает Гродненский горисполком.
Старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра «Гродно Азота», в которую направляются очищенные дымовые газы от печей огневого обезвреживания отходов производства капролактама, планируют заменить на новую.
Для этого на территории завода надо частично демонтировать насосную, перенести сети дождевой канализации, а также провести земляные работы по устройству котлованов под фундаменты под дымовую трубу и под опоры газоходов, демонтировать котел-утилизатор, проложить новые газоходы, благоустроить территорию.
Начать работы планируют в июне этого года, закончить — в декабре следующего.
Планируется, что нормативы допустимых выбросов завода сохранятся на прежнем уровне. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки и на границе установленной санитарно-защитной зоны не изменятся и не превысят установленных нормативов качества воздуха.
Свои предложения и замечания можно направлять в Гродненский горисполком до 22 марта этого года, а также в «Гродно Азот».
С документацией ОВОС можно ознакомиться на
Гродненский городской исполнительный комитет
Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно, Республика Беларусь
e-mail: gorisp@gorod.grodno.by
Контактное лицо -, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета Гецевич Казимир Иванович (тел. (80152) 62−69−93),
факс. (80152) 62−69−91, e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by
ОАО «Гродно Азот»
Адрес: пр. Космонавтов, 100, 230 013, г. Гродно
Контактное лицо — менеджер по проектам службы перспективного развития Пашкович Андрей Николаевич (тел. (80152) 79−54−54), e-mail: pashkovich@azot.com.by
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На «Гродно Азоте» будут менять дымовую трубу. Если у горожан есть возражения - самое время о них заявить
На «Гродно Азоте» планируют заменить старую дымовой трубы на территории цеха восстановления едкого натра на новую. Сейчас по данному объекту в городе проходят...
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