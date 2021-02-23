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На «Гродно Азоте» будут менять дымовую трубу. Если у горожан есть возражения - самое время о них заявить

23.02.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» планируют заменить старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра на новую. Сейчас по этому объекту в городе проходят общественные обсуждения. Они продлятся до 22 марта. Желающие могут ознакомиться с документацией по проекту и внести свои предложения и замечания, сообщает Гродненский горисполком.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Старую дымовую трубу на территории цеха восстановления едкого натра «Гродно Азота», в которую направляются очищенные дымовые газы от печей огневого обезвреживания отходов производства капролактама, планируют заменить на новую.

Для этого на территории завода надо частично демонтировать насосную, перенести сети дождевой канализации, а также провести земляные работы по устройству котлованов под фундаменты под дымовую трубу и под опоры газоходов, демонтировать котел-утилизатор, проложить новые газоходы, благоустроить территорию.

Начать работы планируют в июне этого года, закончить — в декабре следующего.

Планируется, что нормативы допустимых выбросов завода сохранятся на прежнем уровне. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки и на границе установленной санитарно-защитной зоны не изменятся и не превысят установленных нормативов качества воздуха.

Свои предложения и замечания можно направлять в Гродненский горисполком до 22 марта этого года, а также в «Гродно Азот».

С документацией ОВОС можно ознакомиться на сайте Гродненского горисполкома.

Гродненский городской исполнительный комитет

Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно, Республика Беларусь

e-mail: gorisp@gorod.grodno.by

Контактное лицо -, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета Гецевич Казимир Иванович (тел. (80152) 62−69−93),

факс. (80152) 62−69−91, e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by

ОАО «Гродно Азот»

Адрес: пр. Космонавтов, 100, 230 013, г. Гродно

Контактное лицо — менеджер по проектам службы перспективного развития Пашкович Андрей Николаевич (тел. (80152) 79−54−54), e-mail: pashkovich@azot.com.by

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Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азоте» планируют заменить старую дымовой трубы на территории цеха восстановления едкого натра на новую. Сейчас по данному объекту в городе проходят...
 
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