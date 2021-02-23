«Условия содержания достаточно жесткие». Гомельчанин рассказал, как 28 дней голодал в ИВС

Источник материала: Tut.by

Гомельчанин Игорь Кравченко провел 28 суток в заключении за пикеты возле елки. С самого начала срока мужчина, по его словам, объявил голодовку. Недавно он вышел и рассказал «Флагштоку» о том, как провел время в ИВС.



Фото: «Флагшток»

Игорь Кравченко уже попадал в ИВС в конце августа 2020 года за участие в мирном протесте. В этом году его снова «взяли» за акции. Потом были суды.

— Я сказал, что считаю задержание и заключение под стражу незаконными и политически мотивированным. Единственной формой протеста в этих условиях могла быть голодовка. И с первого дня ареста я объявил голодовку. Полностью голодал все 28 дней нахождения в ИВС. Первые 13 дней была только вода, потом появились чай и сахар. Несколько раз накрывало достаточно сильно. Я ходил на прогулки. Думал несколько раз, что не дойду до камеры.

Мужчина говорит, что очень благодарен людям за поддержку, особенно тем, кто писал в ИВС ему письма.

— Я ответил только на часть — в Буда-Кошелевском ИВС в камере нет даже стола. Писать можно только на книге на коленях. Там вообще условия содержания достаточно жесткие, даже туалета нет — ведро. Воды тоже нет: просишь, чтобы бутылку набрали и из этой бутылки все пьют.

Кравченко говорит, что после голодовки сильно похудел и ощущает слабость, но надеется, что серьезных последствий от голодовки у него не будет.