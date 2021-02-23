|
«Не для слабонервных». В Жабинковском районе рыбаки нашли водоем с тысячами погибших рыб
23.02.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тысячи сомиков обнаружили на берегах водоема возле деревни Бараны рыбаки-видеоблогеры, которые ведут каналы
— Здесь практически земли нет. Все — сомики. Я сам в шоке, посмотрите, что творится. Весь берег в них. Это все рыба, сомы, — говорит в ролике автор «Жизни рыбака», предупредив зрителей, что кадры «не для слабонервных».
Водоем находится на месте бывшей торфоразработки Чижевщина.
Вопрос держат на контроле специалисты областной природоохранной инспекции и Госинспекции животного и растительного мира. По официальным данным, замора — массовой гибели рыбы от удушья — в водоеме нет.
— Это бывшие торфоразработки. Территория подвержена заморным явлениям. Глубина там до полуметра. Мы регулярно отбираем пробы воды, чтобы видеть, какой там кислород, — сообщили TUT.BY в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
По одной из версий, причина случившегося — недостаток в воде кислорода. Вырезанные во льду квадраты, которые можно заметить на видео, — это рыбацкие проруби. Они в том числе способствуют обогащению воды кислородом.
Видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь практически земли нет. Все - сомики. Я сам в шоке, посмотрите, что творится».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)