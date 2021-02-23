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«Не для слабонервных». В Жабинковском районе рыбаки нашли водоем с тысячами погибших рыб

23.02.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тысячи сомиков обнаружили на берегах водоема возле деревни Бараны рыбаки-видеоблогеры, которые ведут каналы «Жизнь рыбака» и «Рыболовные приключения».


Фото: cкриншот YouTube

— Здесь практически земли нет. Все — сомики. Я сам в шоке, посмотрите, что творится. Весь берег в них. Это все рыба, сомы, — говорит в ролике автор «Жизни рыбака», предупредив зрителей, что кадры «не для слабонервных».

Водоем находится на месте бывшей торфоразработки Чижевщина.

Вопрос держат на контроле специалисты областной природоохранной инспекции и Госинспекции животного и растительного мира. По официальным данным, замора — массовой гибели рыбы от удушья — в водоеме нет.

— Это бывшие торфоразработки. Территория подвержена заморным явлениям. Глубина там до полуметра. Мы регулярно отбираем пробы воды, чтобы видеть, какой там кислород, — сообщили TUT.BY в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По одной из версий, причина случившегося — недостаток в воде кислорода. Вырезанные во льду квадраты, которые можно заметить на видео, — это рыбацкие проруби. Они в том числе способствуют обогащению воды кислородом.

Видео: «Рыболовные приключения»

 
 
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«Здесь практически земли нет. Все - сомики. Я сам в шоке, посмотрите, что творится».
 
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