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Макей в ООН: в Беларуси нет нарушений прав человека

23.02.2021 18:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава МИД Беларуси выступил на 46 сессии ООН по правам человека и обвинил Запад в несправедливом санкционном давлении на нашу страну, где, по его мнению, нет никаких проблем.

Владимир Макей отметил, что Беларусь ничем не заслужила особого к себе внимания со стороны ООН, особенно в вопросах, связанных с правами человека и их нарушением. Глава белорусского МИД уверен, что у Беларуси нет с этим проблем, тогда как зрелые демократии упорно пытаются оказывать политическое давление «на законное правительство».

«Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это в целях политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой», - заявил Макей.

Напомним, что в ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.  Ранее этого требовали и в Совете Европы. 

4 декабря 2020 года в ООН прошло заседание по Беларуси. Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что в Беларусь не смогли приехать эксперты из международных организаций. В ООН потребовали, чтобы власти Беларуси прекратили насилие, начали диалог с гражданским обществом, выполнили рекомендации Московского механизма ОБСЕ и экспертов ООН.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси выступил на 46 сессии ООН по правам человека и обвинил Запад в несправедливом санкционном давлении на нашу страну, где, по его мнению, нет никаких...
 
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