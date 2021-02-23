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Макей в ООН: в Беларуси нет нарушений прав человека
23.02.2021 18:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава МИД Беларуси выступил на 46 сессии ООН по правам человека и обвинил Запад в несправедливом санкционном давлении на нашу страну, где, по его мнению, нет никаких проблем.
Владимир Макей отметил, что Беларусь ничем не заслужила особого к себе внимания со стороны ООН, особенно в вопросах, связанных с правами человека и их нарушением. Глава белорусского МИД уверен, что у Беларуси нет с этим проблем, тогда как зрелые демократии упорно пытаются оказывать политическое давление «на законное правительство».
«Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это в целях политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой», - заявил Макей.
Напомним, что в ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл
4 декабря 2020 года в ООН
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Глава МИД Беларуси выступил на 46 сессии ООН по правам человека и обвинил Запад в несправедливом санкционном давлении на нашу страну, где, по его мнению, нет никаких...
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