В Витебске День защитников Отечества отметили автопробегом

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Торжественные мероприятия в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси проходят по всей стране. В Витебске праздник отметили автопробегом. Стартовали автоколонны от мест памяти. Одна из точек - мемориал "Пятый полк". В годы Великой Отечественной войны на окраине Витебска действовал лагерь смерти для советских военнопленных и мирного населения. Наследники Победы почтили память павших и отправились по маршруту. При этом присоединиться мог каждый - и по ходу движения автомобилисты выстроились в огромную колонну.



Ольга Мацюсь, участница автопробега: "Автопробегом мы решили почтить память павших героев Великой Отечественной войны, тех, кто боролся с фашизмом. И сейчас наш долг - передать подрастающему поколению эту память".

Финишировал автопробег на площади Победы. К Вечному огню возложили цветы.