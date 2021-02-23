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В Витебске День защитников Отечества отметили автопробегом

23.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественные мероприятия в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси проходят по всей стране. В Витебске праздник отметили автопробегом. Стартовали автоколонны от мест памяти. Одна из точек - мемориал "Пятый полк". В годы Великой Отечественной войны на окраине Витебска действовал лагерь смерти для советских военнопленных и мирного населения. Наследники Победы почтили память павших и отправились по маршруту. При этом присоединиться мог каждый - и по ходу движения автомобилисты выстроились в огромную колонну.

Ольга Мацюсь, участница автопробега: "Автопробегом мы решили почтить память павших героев Великой Отечественной войны, тех, кто боролся с фашизмом. И сейчас наш долг - передать подрастающему поколению эту память".

Финишировал автопробег на площади Победы. К Вечному огню возложили цветы.


 
Теги: Витебск
 
 
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Торжественные мероприятия в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси проходят по всей стране. В Витебске праздник отметили автопробегом....
 
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