Музыкальный флешмоб духового оркестра

Источник материала: БT

Возвращаемся к главной теме дня - празднику защитников Отечества. Сегодня в историческом центре Бреста звучал саксофон, труба и виолончель - так мужчин поздравил духовой оркестр. В концерте под открытым небом участвовали более 20 музыкантов. Они исполнили военные песни разных эпох. Выступление не анонсировали, поэтому для горожан оно стало настоящим сюрпризом. Прохожие в удивлении останавливались, забывали про свои дела и снимали происходящее.



Елена Емельянчик, жительница г. Бреста: "Мне очень нравится! Я хочу в наших мужчинах всегда видеть джентльменов и рыцарей с открытой душой и сердцем! Пусть всегда нас защищают и любят!"

Валерий Коваль, художественный руководитель и главный дирижер Брестского городского духового оркестра: "Мы сегодня подобрали историю вооруженных сил в песнях. Начнется все с песни о советской армии, потом будет звучать "Красная Армия всех сильней", "По долинам и по взгорьям", потом перейдем к "Священной войне". Это уже становится доброй традицией - что в этот день мы выходим к памятнику 1000-летия".

На этом торжества в городе не заканчиваются - сегодня в Бресте будут чествовать солдат срочной службы. Пройдет и праздничное собрание военных.

