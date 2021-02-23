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Музыкальный флешмоб духового оркестра

23.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возвращаемся к главной теме дня - празднику защитников Отечества. Сегодня в историческом центре Бреста звучал саксофон, труба и виолончель - так мужчин поздравил духовой оркестр. В концерте под открытым небом участвовали более 20 музыкантов. Они исполнили военные песни разных эпох. Выступление не анонсировали, поэтому для горожан оно стало настоящим сюрпризом. Прохожие в удивлении останавливались, забывали про свои дела и снимали происходящее.

Елена Емельянчик, жительница г. Бреста: "Мне очень нравится! Я хочу в наших мужчинах всегда видеть джентльменов и рыцарей с открытой душой и сердцем! Пусть всегда нас защищают и любят!"

Валерий Коваль, художественный руководитель и главный дирижер Брестского городского духового оркестра: "Мы сегодня подобрали историю вооруженных сил в песнях. Начнется все с песни о советской армии, потом будет звучать "Красная Армия всех сильней", "По долинам и по взгорьям", потом перейдем к "Священной войне". Это уже становится доброй традицией - что в этот день мы выходим к памятнику 1000-летия".

На этом торжества в городе не заканчиваются - сегодня в Бресте будут чествовать солдат срочной службы. Пройдет и праздничное собрание военных.

 
Теги: Брест
 
 
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Возвращаемся к главной теме дня - празднику защитников Отечества. Сегодня в историческом центре Бреста звучал саксофон, труба и виолончель - так мужчин поздравил...
 
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