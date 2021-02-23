|
Прогноз погоды на 24 февраля
23.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, днем в западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 24 февраля (среда) в отдельных районах республики ожидается туман, на дорогах гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, днем в западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 24 февраля...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)