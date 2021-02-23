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Спасатели достали из люка собаку

23.02.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Котяги Минского района спасатели помогли собаке, которая упала в люк. Подробности сообщает МЧС.

Из деревни Котяги на «101» обратились за помощью в извлечении пса из люка. На месте пожарный ПАСЧ № 4 Егор Ковалевич спустился в люк в аппарате защиты органов дыхания и обвязал собаку пожарным поясом. Спасатели подняли животное с помощью спасательной треноги наверх.

Сообщается, что пес не пострадал.

 
 
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В деревне Котяги Минского района спасатели помогли собаке, которая упала в люк. Подробности сообщает МЧС.
 
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