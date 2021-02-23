Спасатели достали из люка собаку

Источник материала: Tut.by

В деревне Котяги Минского района спасатели помогли собаке, которая упала в люк. Подробности сообщает МЧС.

Из деревни Котяги на «101» обратились за помощью в извлечении пса из люка. На месте пожарный ПАСЧ № 4 Егор Ковалевич спустился в люк в аппарате защиты органов дыхания и обвязал собаку пожарным поясом. Спасатели подняли животное с помощью спасательной треноги наверх.

Сообщается, что пес не пострадал.