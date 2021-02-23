|
Спасатели достали из люка собаку
23.02.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Котяги Минского района спасатели помогли собаке, которая упала в люк. Подробности
Из деревни Котяги на «101» обратились за помощью в извлечении пса из люка. На месте пожарный ПАСЧ № 4 Егор Ковалевич спустился в люк в аппарате защиты органов дыхания и обвязал собаку пожарным поясом. Спасатели подняли животное с помощью спасательной треноги наверх.
Сообщается, что пес не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Котяги Минского района спасатели помогли собаке, которая упала в люк. Подробности сообщает МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)