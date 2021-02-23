Сенатор: после ухода Трампа американским СМИ нечем заняться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Представитель Республиканской партии в сенате США от штата Техас Тед Круз полагает, что американским СМИ нечем заняться после ухода бывшего президента страны Дональда Трампа.

Политик в эфире телеканала Fox News ответил на критику его решения отправиться на мексиканский курорт Канкун во время стихийного бедствия в Техасе.

"Думаю, СМИ страдают после ухода Трампа. Четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвез своих дочерей на море", – сказал Круз.

Ранее сенатор назвал ошибкой решение совершить поездку в Мексику на фоне ЧП в штате.

Холодная и снежная погода в последнюю неделю охватила ряд регионов США. Среди наиболее пострадавших от морозов штатов оказался Техас – метели и холода вызвали отключения электричества и воды. Люди были вынуждены запасаться продуктами питания и топливом. При этом цены на АЗС штата выросли, что вызвало неудовольствие среди населения.