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Сенатор: после ухода Трампа американским СМИ нечем заняться
23.02.2021 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Представитель Республиканской партии в сенате США от штата Техас Тед Круз полагает, что американским СМИ нечем заняться после ухода бывшего президента страны Дональда Трампа.
© REUTERS / ANDREW KELLY
Политик в эфире телеканала Fox News ответил на критику его решения отправиться на мексиканский курорт Канкун во время стихийного бедствия в Техасе.
"Думаю, СМИ страдают после ухода Трампа. Четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвез своих дочерей на море", – сказал Круз.
Ранее сенатор назвал ошибкой решение совершить поездку в Мексику на фоне ЧП в штате.
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Политик полагает, что сейчас журналисты цепляются за любой промах политиков, потому что пропал основной объект их нападок – Трамп.
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