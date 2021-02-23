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Сенатор: после ухода Трампа американским СМИ нечем заняться

23.02.2021 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Представитель Республиканской партии в сенате США от штата Техас Тед Круз полагает, что американским СМИ нечем заняться после ухода бывшего президента страны Дональда Трампа.

© REUTERS / ANDREW KELLY
Много жертв и нет света: стихийное бедствие в Техасе

Политик в эфире телеканала Fox News ответил на критику его решения отправиться на мексиканский курорт Канкун во время стихийного бедствия в Техасе.

"Думаю, СМИ страдают после ухода Трампа. Четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвез своих дочерей на море", – сказал Круз.

Ранее сенатор назвал ошибкой решение совершить поездку в Мексику на фоне ЧП в штате.

Холодная и снежная погода в последнюю неделю охватила ряд регионов США. Среди наиболее пострадавших от морозов штатов оказался Техас – метели и холода вызвали отключения электричества и воды. Люди были вынуждены запасаться продуктами питания и топливом. При этом цены на АЗС штата выросли, что вызвало неудовольствие среди населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Политик полагает, что сейчас журналисты цепляются за любой промах политиков, потому что пропал основной объект их нападок – Трамп.
 
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