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Задержаны подозреваемые в поджоге госсимволики

23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Волковыске задержаны двое местных жителей, которые подожгли баннер с государственным флагом. События разворачивались 10 октября. В милицию поступило сообщение от пожарных: на стене многоэтажного дома по улице Октябрьской горит баннер. Вскоре огонь потушили, а на месте происшествия нашли осколки стекла и остатки горючей жидкости. Тогда по факту хулиганства возбудили уголовное дело, а на днях установили подозреваемых – двоих местных жителей 28 и 45 лет. Старший не судим, он - индивидуальный предприниматель. Его подельник - наемный работник, неоднократно привлекался к административной ответственности и состоит на учете в РОВД.

Задержан еще один участник замены флагов 

А в Гомеле задержан хулиган, снявший государственный флаг. Напомним, 16 августа к флагштоку на площади Ленина подошли несколько протестующих. Один из них опустил знамя вниз, другой снял с крепления, смял и повесил на ограждение. Вместо флага компания повесила бело-красно-белое полотно. И на днях оперативники задержали еще одного участника тех событий. Им оказался 22-летний житель областного центра. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Волковыске задержаны двое местных жителей, которые подожгли баннер с государственным флагом. События разворачивались 10 октября. В милицию поступило сообщение...
 
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