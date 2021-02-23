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Задержаны подозреваемые в поджоге госсимволики
23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Волковыске задержаны двое местных жителей, которые подожгли баннер с государственным флагом. События разворачивались 10 октября. В милицию поступило сообщение от пожарных: на стене многоэтажного дома по улице Октябрьской горит баннер. Вскоре огонь потушили, а на месте происшествия нашли осколки стекла и остатки горючей жидкости. Тогда по факту хулиганства возбудили уголовное дело, а на днях установили подозреваемых – двоих местных жителей 28 и 45 лет. Старший не судим, он - индивидуальный предприниматель. Его подельник - наемный работник, неоднократно привлекался к административной ответственности и состоит на учете в РОВД.
Задержан еще один участник замены флаговА в Гомеле задержан хулиган, снявший государственный флаг. Напомним, 16 августа к флагштоку на площади Ленина подошли несколько протестующих. Один из них опустил знамя вниз, другой снял с крепления, смял и повесил на ограждение. Вместо флага компания повесила бело-красно-белое полотно. И на днях оперативники задержали еще одного участника тех событий. Им оказался 22-летний житель областного центра. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
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В Волковыске задержаны двое местных жителей, которые подожгли баннер с государственным флагом. События разворачивались 10 октября. В милицию поступило сообщение...
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