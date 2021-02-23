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В Гомеле отдали дань уважения защитникам Отечества
23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГомель по традиции встретил праздник торжественными митингами на всех центральных памятных площадках. Кульминационное мероприятие прошло у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. У мемориала - сотни людей: руководство региона, ветераны, молодые бойцы и жители города. В честь героев страны, отвоевавших победу, - цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.
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Гомель по традиции встретил праздник торжественными митингами на всех центральных памятных площадках. Кульминационное мероприятие прошло у Вечного огня и...
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