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Пост № 1 - на вахте памяти у Вечного огня на площади Победы

23.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вахта памяти у Вечного огня на площади Победы в Минске. Пост № 1 - мемориальный отряд, в составе которого лучшие столичные школьники и гимназисты. Сегодня, в День защитников Отечества, они почтили память погибших во время Великой Отечественной. Сегодня почетный караул сменился: учащиеся 33-й столичной гимназии торжественно передали пост представителям средней школы № 153.

Пост № 1 - на вахте памяти у Вечного огня на площади Победы

Кстати, сегодня пост № 1 заступил в караул у Вечного огня в 36-й раз. Впервые отряд юных караульных здесь появился 3 июля 1984 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Вахта памяти у Вечного огня на площади Победы в Минске. Пост № 1 - мемориальный отряд, в составе которого лучшие столичные школьники и гимназисты. Сегодня, в День...
 
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