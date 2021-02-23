Пост № 1 - на вахте памяти у Вечного огня на площади Победы

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Вахта памяти у Вечного огня на площади Победы в Минске. Пост № 1 - мемориальный отряд, в составе которого лучшие столичные школьники и гимназисты. Сегодня, в День защитников Отечества, они почтили память погибших во время Великой Отечественной. Сегодня почетный караул сменился: учащиеся 33-й столичной гимназии торжественно передали пост представителям средней школы № 153.







Кстати, сегодня пост № 1 заступил в караул у Вечного огня в 36-й раз. Впервые отряд юных караульных здесь появился 3 июля 1984 года.